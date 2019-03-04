Нацбанк Казахстана предсказуемо оставил процентную ставку без изменений

Национальный банк Казахстана на сегодняшнем заседании принял предсказуемое решение и сохранил процентную ставку на уровне в 9,25%. Консенсус аналитиков такого результата ожидал. Нацбанк объяснил свое решение тем, что годовая инфляция в феврале продолжила снижаться и даже вышла на уровень ниже целевого коридора в 4-6%. Внешние риски, к которым относится, в том числе, обвал цен на нефть, тоже не реализовались. Денежно-кредитные условия Нацбанк отмечает как нейтральные. В связи с этим было принято решение сохранить процентную ставку без изменений.

По нашему мнению, если цены на нефть в апреле останутся выше $60 за баррель, а инфляция не выйдет за пределы целевого коридора, по крайней мере, не окажется выше целевого коридора, в апреле повышения процентной ставки Нацбанком Казахстана тоже не произойдет. Однако и о снижении процентной ставки в Казахстане пока рано говорить. Наш прогноз по паре доллар/тенге находится на уровне 374-377 тенге за доллар.

Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари