На старте сессии российские индексы продемонстрировали восходящий импульс, однако сразу после открытия начались активные продажи

На старте сессии российские индексы продемонстрировали восходящий импульс, реагируя на позитивный внешний фон. Утром мировые фондовые индикаторы и нефтяные цены находились в неплохом плюсе.

Рост глобальных рисковых активов был вызван публикацией издания Wall Street Journal, которое, ссылаясь на свои источники, сообщило, что США и Китай перешли к финальной стадии внешнеторговых переговоров и могут заключить соответствующее соглашение уже в конце марта в ходе встречи лидеров двух стран.

Однако у нас почти сразу после открытия начались активные продажи, в результате чего индексы ушли вниз, приблизившись к двухнедельным минимумам в середине сессии. При этом внешний фон не продемонстрировал существенного ухудшения: нефтяные цены активно росли, и только мировые фондовые индикаторы умеренно скорректировались, после чего возобновили восходящее движение.

Благодаря значительному улучшению ситуации на внешних рынках, во второй половине торгов российские индексы перешли к активному восстановлению, выйдя в небольшой плюс. Однако существенное давление на наш рынок оказало укрепление рубля, на фоне которого слабую динамику продемонстрировали акции экспортеров.

Вероятно, столь сдержанная реакция нашего рынка на довольно позитивный внешний фон вызвана опасениями, связанными с санкционными рисками. Учитывая, что на прошлой неделе был опубликован официальный текст нового законопроекта, содержащего антироссийские ограничения, стоит ожидать активизации процесса его принятия. Наверняка это будет сопровождаться соответствующей риторикой, что создаст для нашего рынка неблагоприятный информационный фон.

Валютный рынок

На открытии рубль продемонстрировал восходящий импульс, реагируя на рост нефтяных цен. Кроме того, укреплению российской валюты способствовала позитивная динамика мировых площадок, вызванная новостью о том, что США и Китай, скорей всего, в конце марта подпишут внешнеторговое соглашение.

После резкого отката от дневной вершины российская валюта продолжила активно повышаться. В результате рубль приблизился к недельному максимуму к валютной корзине, чему способствовало ускорение роста котировок нефти. Пожалуй, единственным сдерживающим фактором для укрепления рубля выступала негативная динамика развивающихся валют. Однако во второй половине нашей сессии большинство из них перешло к активному восстановлению, а некоторые вышли в небольшой плюс.

Российский долговой рынок в начале торгов продолжал демонстрировать позитивную динамику. Индекс гособлигаций RGBI переписал двухнедельную вершину, но затем перешел к снижению, растеряв к концу сессии почти все дневные достижения.

Внешний валютный рынок

Сегодня американская валюта открылась вниз, реагируя на недовольство президента США по поводу слишком высокого курса доллара. Однако довольно быстро индекс доллара (DXY) перешел к поступательному росту, несколько раз на протяжении российской сессии обновив недельный максимум. В 18:00 МСК DXY торговался вблизи отметки 96,7 п., прибавляя 0,25%.

Несмотря на позитив, связанный с американо-китайским переговорным процессом, а также слабые данные по экономике США, доллара не спешит переходит к устойчивому снижению. Вероятно, признаки ускорения американской инфляции, а также относительная слабость других крупнейших экономики, – все это оказывает существенную поддержку доллару.

На этом фоне европейская валюта в понедельник демонстрировала активное снижение. В результате пара EUR/USD обновила недельный минимум, теряя в 18:00 МСК 0,45% около отметки 1,132.

Не помогло евро и превысившее ожидания значение индекса доверия инвесторов в ЕС. Давление на пару EUR/USD оказывает увеличение разницы в процентных ставках между американским и европейским долговыми рынками.

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер"