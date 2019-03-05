Инвестиции в Baseload Capital ускорят развитие низкотемпературной геотермальной тепловой энергетики

Фонд Билла Гейтса и Джеффа Безоса Breakthrough Energy Ventures инвестирует $12,5 млрд в глобального разработчика геотермальной энергии Baseload Capital.



Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Фонд Breakthrough Energy Ventures стремится внедрять прорывные энергетические технологии с целью сокращения выброса парниковых газов (ПГ), при этом обеспечив комфортные условия для жизни людей. На данный момент 25% выброса парниковых газов приходится на производство электроэнергии, 24% — на сельское хозяйство, 21% — на промпроизводство, 14% — на транспорт, 10% — на добычу нефти и газа, 6% — на здания.



Baseload Capital — это компания, которая предоставляет капитал для разработки геотермальных электростанций с использованием технологии шведской материнской компании Climeon. Полагаю, инвестиции в Baseload Capital ускорят развитие низкотемпературной геотермальной тепловой энергетики. В результате выбросы ПГ при производстве электроэнергии сократятся как минимум на полгигатонны (10^9 тонн) в год.



Если проблема глобальных выбросов ПГ не будет решаться, то к 2050 году они увеличатся еще на 30%, примерно на 70 млрд тонн. На этом фоне среднегодовая температура воздуха в мире может повыситься более чем на 2°C, до 16–18°C.







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С уважением,

Маргарита Торшина

PR-служба ИК «Фридом Финанс»

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