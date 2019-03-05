Комментарии

Инвестиции в Baseload Capital ускорят развитие низкотемпературной геотермальной тепловой энергетики

5 марта 2019

Фонд Билла Гейтса и Джеффа Безоса Breakthrough Energy Ventures инвестирует $12,5 млрд в глобального разработчика геотермальной энергии Baseload Capital.

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фонд Breakthrough Energy Ventures стремится внедрять прорывные энергетические технологии с целью сокращения выброса парниковых газов (ПГ), при этом обеспечив комфортные условия для жизни людей. На данный момент 25% выброса парниковых газов приходится на производство электроэнергии, 24% — на сельское хозяйство, 21% — на промпроизводство, 14% — на транспорт, 10% — на добычу нефти и газа, 6% — на здания.

Baseload Capital — это компания, которая предоставляет капитал для разработки геотермальных электростанций с использованием технологии шведской материнской компании Climeon. Полагаю, инвестиции в Baseload Capital ускорят развитие низкотемпературной геотермальной тепловой энергетики. В результате выбросы ПГ при производстве электроэнергии сократятся как минимум на полгигатонны (10^9 тонн) в год.

Если проблема глобальных выбросов ПГ не будет решаться, то к 2050 году они увеличатся еще на 30%, примерно на 70 млрд тонн. На этом фоне среднегодовая температура воздуха в мире может повыситься более чем на 2°C, до 16–18°C.



___________
С уважением,
Маргарита Торшина
PR-служба ИК «Фридом Финанс»
+7 495 783-9173 #562
+7 925 904 22 85
torshina@ffin.ru
ffin.ru


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Почему на Байкале нет туристического рая?
Сбербанк предлагает сотрудничество туркомпаниям Иркутской области в новом стратегическом проекте
Аншлаг на Байкале: провести выходные рядом с озером теперь не так просто
Как развить событийный туризм в Иркутской области? Максим Хвостишков рассказал о влиянии фестивалей на турпоток
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги