Индекс Мосбиржи проведет торги вторника в диапазоне 2450-2550 пунктов

В понедельник, 4 марта, российский рынок акций днем демонстрирует рост, но рост довольно вялый. Индекс РТС прибавляет 0,1%, а индекс Московской биржи растет всего на 0,06%. Из «голубых фишек» мощно растут акции Новолипецкого меткомбината (+3,01%). Более 1% прибавляют акции «Аэрофлота», «НОВАТЭКа», банка «Санкт-Петербург» и «Мосэнерго». Падают акции цветной металлургии: Polymetal, «Полюс» и «Норильский никель», теряя 1-2%. Индекс Мосбиржи проведет завтрашние торги, по нашему прогнозу, в диапазоне 2450-2550 пунктов, индекс РТС – в коридоре 1100-1200 пунктов. Ожидаемый коридор по паре доллар/рубль - 65,5-66,5 руб., по паре евро/рубль - 74-75 руб.

Европейские и американские индексы в небольшом плюсе. Газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на свои источники о том, что стали известны подробности будущей торговой сделки между США и Китаем. Этого ожидает весь мир. Китай предлагает снизить пошлины на сельскохозяйственную и химическую продукцию из США, а также на автомобили, а Вашингтон, в свою очередь, намерен отменить пошлины на большинство товаров из Китая. Напомним, что ранее некоторые американские СМИ в качестве условия отмены пошлин на китайские товары называли требования США к Пекину отказаться от искусственной девальвации юаня. Информация пока не получила официального подтверждения, но китайский юань в последние несколько дней начал расти по отношению к доллару, хотя и очень плавно.

Росстат отчитался о росте инвестиций в основной капитал в России. За 2018 год инвестиции в основной капитал выросли на 4,3% и достигли объема свыше 17,4 трлн руб. Несмотря на существенный прирост в абсолютных величинах, в 2018 году по сравнению с 2017 годом темпы роста инвестиций в основные фонды немного замедлились (с 4,4% до 4,3%). Более того, за 9 месяцев 2018 года рост инвестиций в основной капитал составлял 4,1% в годовом исчислении, так что наибольшее замедление прироста инвестиций пришлось на 4 квартал. Можно отметить, что в отраслевом разрезе наибольшая доля инвестиций вкладывается в добычу полезных ископаемых и их транспортировку, а также в транспортную отрасль. Так что по сравнению с 2018 годом прогресс в области капитальных вложений у нас небольшой. С другой стороны, завершение ряда крупных сооружений в 2018 году (таких как спортивные объекты к ЧМ-2018 или автомобильный Крымский мост) могло бы привести к большему снижению инвестиций, чем произошло реально. Скорее всего, эта новость не окажет сильного влияния на динамику рынка акций.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина доложила президенту Владимиру Путину о том, как Центробанк выполняет его поручения, связанные со снижением инфляции. В настоящее время ЦБ оценивает инфляцию потребительских цен в России в 5%, а к середине года, как считают в Банке России, квартальная инфляция может соответствовать 4%. Так что, по оценкам финансового регулятора, инфляция в 2019 году может вполне уложиться в запланированные рамки.

На наш взгляд, в ближайшее время стоит уделить внимание акциям Сбербанка и другим «дивидендным» акциям.

Наталья Мильчакова, замдиректора информационно-аналитического центра Альпари