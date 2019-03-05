Внешний фон поддержал рубль, но не акции

В понедельник российский фондовый рынок так и не смог продемонстрировать направленного движения, несмотря на позитивный внешний фон. Так, покупкам в наших акциях способствовала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь смог подняться выше 66 долларов. Также поддержку нашим акциям могла оказать ситуация на западных фондовых площадках. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,7%, а в США после первых 30 минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,2% и 0,3% соответственно. Несмотря на это, к 18.00 мск. индекс МосБиржи снизился символически, удержав позиции в районе 2477 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Полюса и Полиметала, упавшие более чем на 3%. Лучше рынка торговались Яндекс и НЛМК, прибавившие 3% и 2,9% соответственно. Отметим, что на графике индекса МосБиржи сохраняется консолидация в диапазоне 2450 – 2500 пунктов. При этом сегодняшнего позитива с внешних рынков «быкам» не хватило даже для того, чтобы подобраться к верхней границе консолидации. Видимо, в текущий момент игроки не готовы активно наращивать длинные позиции и предпочитают занять выжидательную позицию до появления более существенных стимулов для роста.



На валютной секции Московской биржи рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар отступил на 0,4%, уйдя ниже 65,7 рубля, евро снизился на 0,6%, до 74,4 рубля. Отметим, что если российским акциям нефть не смогла оказать существенной поддержки, то в рубле реакция на динамику «черного золота» была достаточно позитивной, что и позволило ему укрепиться. Однако пока говорить о выходе пары USD/RUB из сложившегося диапазона не приходится. Американская валюта закрепилась в границах 65,5 – 66 рублей и для продолжения снижения и существенного шага к поддержке, расположенной на уровне 65 рублей, «медведям» может понадобиться подъем нефти марки Brent в район 70 долларов за баррель.

Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка

