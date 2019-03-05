Слабая динамика азиатских площадок и опасения по замедлению китайской экономики негативно скажутся на стоимости российских бумаг

Азиатские фондовые индексы на утро вторника преимущественно снижаются. Американские индексы закончили торги снижением после слабой статистики строительного сектора и в ожидании существенных новостей о торговых переговорах.

В Китае открылась ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей (продлится до 15 марта) перед началом работы которой государственный комитет по реформам и развитию представил информацию о состоянии экономики и поделился прогнозами на 2019г. Ключевым стало изменение ориентира роста ВВП в 6-6,5%, что ниже результатов прошедшего года – 6,6%. Экономика КНР замедляется из-за торгового противостояния с США, что несет дополнительные финансовые риски, повышает издержки заимствования и вредит инвестициям. Для предотвращения ухудшения ситуации правительство намерено снизить налоги для бизнеса (около $298 млрд). Так, НДС в промышленности будет снижен с 16% до 13%, в транспорте и строительстве с 10% до 9%. Дефицит бюджета при этом возрастет с 2,6% до 2,8% из-за более высоких расходов и снижения налогов. Политика по снижению ставки резервирования коммерческих банков также будет продолжена для стимулировать кредитования малого бизнеса. В целом прогноз ВВП не должен быть неожиданностью для инвесторов, т.к. ранее правительство уже заявляло о снижение темпов роста, а озвученные меры стимулирования, наоборот, поддержат экономику, что позитивно.

Американские же площадки испытывают дефицит идей роста и выглядят перегретыми, для продолжения ралли, в частности, необходима более существенная информация о торговых переговорах. Статистика по расходам в строительстве США (-0,6% в декабре после роста на 0,8% в ноябре) в очередной раз подтвердила тезис о замедлении экономики. Сам сектор выглядит слабо из-за высоких ипотечных ставок, дорогих материалов.

Что же касается российского рынка, то индексу МосБиржи вряд ли удастся выйти из диапазона 2450-2500 пунктов. Сегодня слабая динамика азиатских площадок и опасения по замедлению китайской экономики, что в свою очередь оказывает давление на рынок нефти, может негативно сказаться на стоимости российских бумаг. Наиболее вероятным сценарием на сегодня видим продолжение тренда на умеренное снижение индекса МосБиржи.

Роман Антонов, Промсвязьбанк