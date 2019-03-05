Комментарии

В Австралии процентная ставка предсказуемо не изменилась

5 марта 2019

Сегодня утром совет директоров Резервного банка Австралии принял решение сохранить процентную ставку на прежнем уровне в 1,5%. Решение оказалось хорошо предсказуемым и полностью совпало с ожиданиями рынка. В сопроводительном заявлении управляющего РБА Филипа Лоу говорится, что внешние экономические условия остаются терпимыми, и они за последний год сильно смягчились после цикла ужесточения монетарной политики по всему миру. В ряде развитых стран снизились доходности по долгосрочным облигациям наряду с понижением прогнозов по инфляции и снижением ожиданий нового витка роста процентных ставок в мире.

По традиции в самом начале анализа экономического развития Австралии в текущий момент Резервный банк Австралии не смог обойтись без упоминания ситуации в Китае, который является основным торговым партнером этой страны. В пресс-релизе РБА сообщалось, что власти Китая приняли решение о смягчении финансовых условий, что связано с замедлением экономического роста КНР (речь шла о том, что в Китае сейчас не проводится политика сильного юаня). РБА прогнозирует замедление экономического роста Австралии во втором полугодии текущего года, а итоговый рост ВВП в 2019 году будет на уровне в 3%. Австралийский доллар после обнародования решения РБА по процентной ставке понизился на 0,19%. Мы ожидаем по паре AUD/USD движение в диапазоне $0,706-$0,710 за австралийский доллар.

Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари


/ СИА /
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