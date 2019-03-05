Валютная пара EUR/USD: ожидается восходящая коррекция до 1,1371

В понедельник, 4 марта, торги в паре евро завершились снижением. После пробоя трендовой линии на уровне 1,1360 евро подешевел к доллару на 0,45%, до 1,1309. Что интересно, евро подешевел на падающей доходности 10-летних американских облигаций. По идее на фоне прогресса в переговорах между США и Китаем, должен был повыситься интерес к рисковым активам, а вчера подорожала только нефть. Считаю, что падение курса евро было чрезмерным для новостного фона понедельника.

Президент США Дональд Трамп возобновил критику в адрес председателя ФРС Джерома Пауэлла. Вчера он назвал доллар слишком сильным и мешающим экономике США. Думаю, когда США и Китай заключат новое торговое соглашение, он начнет добиваться ослабления доллара, чтобы повысить прибыльность американских компаний.

Во вторник, 5 марта, от евро ожидаю восходящей коррекции до 1,1371, а может быть даже, в ближайшее время валюта обновит максимум. Так у меня получилось по ценовой модели. Посмотрим, как покупатели будут проходить линию баланса и захотят ли они сегодня ее проходить. Зона 1,1356-1,1362 является сопротивлением. В центре внимания трейдеров на этой неделе будет заседание ЕЦБ и пейролс.

В 10:30 мск Швейцария опубликовала индекс потребительских цен за февраль.

С 11:15 по 12:30 мск выйдут индексы деловой активности в секторе услуг за февраль в Испании, Италии, Франции Германии, еврозоне и Великобритании.

В 12:30 мск выйдет протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии.

В 13:00 мск еврозона сообщит об изменении объема розничной торговли за январь.

В 15:30 мск с речью выступит член FOMC Эрик Розенберг.

В 17:30 мск с речью выступит член FOMC Нил Кашкари.

В 17:45 мск США опубликует индекс PMI для сферы услуг за февраль, в 18:00 мск – индекс ISM для непроизводственной сферы за февраль и заявят об изменении объема продаж новостроек за декабрь.

В 18:30 мск с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни.

В 22:00 мск в США выйдет ежемесячный отчет по бюджету за январь.

Владислав Антонов, аналитик информационно-аналитического центра Альпари