Российский рынок попал во власть к «медведям» из-за новостей по переговорам США и Китая

Понедельник, 4 марта, для мировых фондовых рынков оказался довольно невеселым. Основные американские индексы «оделись в красное»: так, Dow 30 упал на 0,79%, S&P 500 – на 0,39%, Nasdaq понизился на 0,23%. Российские фондовые индексы не были исключением. Индекс РТС за понедельник опустился на 0,13%, а индекс МосБиржи упал немного меньше - на 0,17%. Отсутствие информации о конкретных сроках заключения торговой сделки между Китаем и США и предположения СМИ о том, что сделки нужно ждать не ранее конца марта, способствовали «медвежьим» настроениям на большинстве мировых рынков. Почти все азиатские фондовые индексы сегодня с утра в минусе. Полагаем, что и российские фондовые индексы на открытии уйдут в небольшой минус. По нашему мнению, индекс РТС сегодня можно ждать на уровне в 1100-1200 пунктов, а индекс Московской биржи - в рамках 2420-2500 пунктов.

Цены на черное золото вчера, в отличие от фондовых индексов, неплохо росли. Так, на лондонской ICE нефть марки Brent подорожала на 1,06% до $65,57 за баррель, а техасская WTI выросла в цене на 1,32% до $56,65 за баррель. Заявления российского министра энергетики Александра Новака о сокращении добычи нефти в России к концу марта на 228 тыс. баррелей в сутки способствовали росту цены на нефть. Сегодня с утра нефть дешевеет – словесные интервенции бывают актуальными недолго. Ожидаем сегодня цену на Brent на уровнях в $65-66 за баррель.

На открытии рубль может немного снизиться. Ожидаем по рублевым парам сегодня 65,0-66,4 руб. за доллар и 74-75 руб. за евро.

Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари