Дональд Трамп укрепит рубль в борьбе за американский рынок

В понедельник, 4 марта, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 20 коп. (-0,30%), до 65,74 руб., курс евро – на 33 коп. (-0,44%), до 74,54 руб.

Российская валюта с открытия торгов подорожала к иностранным валютам. Падение рублевых пар вызвал рост нефтяных котировок на фоне позитивных новостей о ходе торговых переговоров между США и Китаем. По итогам дня стоимость нефти марки Brent выросла на 1,2%, до $65,59 за баррель.

Поскольку Китай является крупнейшим импортером углеводородного сырья, нефтяной рынок чувствителен к новостям о торговых переговорах США и Китая. Подписание нового соглашения позволит двум странам отменить введенные ранее пошлины на товары на сумму более $200 млрд. и подтолкнуть свои экономики к росту.

На площадках в Азии нефть торгуется в минусе на 0,38%. Торги на Московской бирже откроются небольшим ростом по рублевым парам. В паре доллар/рубль боковая динамика сохранится до среды. Закрытие торгов ожидается на уровне 65,75 руб. за доллар США. Если уровень 66 руб. устоит, то в среду можно рассмотреть снижение курса доллара до 65,51 руб.

Несмотря на покупку валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила и готовности США ввести новые антироссийские санкции, американский президент Дональд Трамп должен нивелировать негативное влияние на рубль. Вчера он назвал доллар слишком сильным и подверг критике председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Можно предположить, что после заключения торгового соглашения между Китаем и США, Дональд Трамп начнет добиваться ослабления доллара, чтобы повысить прибыльность американских компаний. Ослабление доллара окажет положительное влияние на стоимость нефти и рубля.

Владислав Антонов, аналитик информационно-аналитического центра Альпари