Аэрофлот сократил прибыль

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:
Неделя началась с умеренной коррекции. Большинство основных бумаг закрылись на отрицательной территории. Лидерами роста стали акции НЛМК (+2,73%). Лидерами снижения стали акции Polymetal (-4,83%). Пара USD/RUB, по-прежнему, торговалась в диапазоне 65,50-66.
Лукойл (+0,84%) отчитался по МСФО. Результаты почти точно совпали с консенсус-прогнозом аналитиков. На динамику выручки, превысившей 8 трлн руб., позитивно повлиял рост цен на нефть и нефтепродукты, а также обесценение рубля. До выхода отчетности за 1-й квартал аналитики ведущих инвестдомов сохраняют консервативные ожидания на 2019 год, в частности, прогнозируется, что выручка может сократиться на 4%. Мы полагаем, что у Лукойла нет существенных рисков сокращения добычи и продаж, однако, учитывая то, что за предыдущий год акции выросли примерно на 40%, динамика котировок в 1-м полугодии будет на уровне рынка. Конференция менеджмента ожидается сегодня.
НЛМК (+2,73%) представил новую стратегию. Компания намерена поддерживать высокую эффективность производства. На дивиденды будет направляться до 100% свободного денежного потока (в зависимости от долговой нагрузки), а потолок для капзатрат будет ограничен $700 млн. Новость обрадовала инвесторов, поскольку при текущей конъюнктуре, дивидендная доходность может достичь 8-10% годовых.
Ожидаю боковую динамику. В фокусе реакция инвесторов на отчетность Аэрофлота, долговая нагрузка которого увеличилась за год с 0,9 до 2,0х EBITDA, а прибыль уменьшилась с 23 до 5,7 млрд руб. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 2460-2500 п., по паре USD/RUB: 65,00-65,60.
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Аэрофлот сократил прибыль5 марта 2019
/ СИА /
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