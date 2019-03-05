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Курсы валют ЦБ РФ на 5 марта: 65,8004 руб/доллар США и 74,5058 руб/евро

5 марта 2019
ЦБ РФ с 6 марта установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 65,8004 руб.
  • 1 евро - 74,5058 руб.
  • 10 китайских юаней - 98,1451 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0048 р. (0,01%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2380 р. (0,32%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0719 р. (0,07%).

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