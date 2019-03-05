Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 марта: 2 723,4399 руб/1 г золота и 32,9200/1 г серебра
5 марта 2019
ЦБ РФ с 5 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 723,4399 руб.
- 1 грамм серебра - 32,9200 руб.
- 1 грамм платины - 1 787,4900 руб.
- 1 грамм палладия - 3 259,7900 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
48,3901 р. (1,75%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,5400 р. (1,61%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
36,4900 р. (2,00%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
15,9900 р. (0,49%).
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