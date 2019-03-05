Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 марта: 2 723,4399 руб/1 г золота и 32,9200/1 г серебра ЦБ РФ с 5 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 723,4399 руб.

1 грамм серебра - 32,9200 руб.

1 грамм платины - 1 787,4900 руб.

1 грамм палладия - 3 259,7900 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 48,3901 р. (1,75%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5400 р. (1,61%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 36,4900 р. (2,00%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 15,9900 р. (0,49%) .

dims

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/ СИА /

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