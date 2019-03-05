AT&T увеличит выручку на 8–10% за счет расширения потокового сервиса

Компания AT&T выстраивает новую бизнес-модель, объявив о реструктуризации подразделения WarnerMedia

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Акции AT&T (NYSE: T) в ходе предыдущей торговой сессии 4 марта упали на 2,73% на фоне объявления об объединении развлекательных активов WarnerMedia и кабельных сетей в рамках подразделения WarnerMedia Entertainment.

На мой взгляд, реструктуризация связана со стремлением компании стать более конкурентоспособной в сегменте потокового сервиса, что осложнялось старой структурой, так как традиционные кабельные провайдеры уже не удовлетворяют предпочтения потребителей в полной мере. Так, только 48 абонентов AT&T из 100 оказались довольны качеством обслуживания в 2018 году. Ожидаю, что в текущем году выручка компании увеличится на 8–10%, и в первую очередь это произойдет за счет расширения потокового сервиса.

Коэффициент финансового левериджа AT&T равен 92,2%, что говорит о высокой кредитной нагрузке, которая характерна для компаний после сделок по приобретению новых активов. Реструктуризация необходима для оптимизации операций и сокращения расходов на $1,5 млрд в годовом исчислении. Эти меры позволят быстрее снизить долговую нагрузку компании.

Акции AT&T сохранят потенциал роста в долгосрочной перспективе в случае успешного завершения периода трансформации, для которого свойственна неопределенность.