Рубль сегодня почти не движется, но чутко ждет новостей

Рубль в середине дня движется неактивно в парах с иностранными валютами. Доллар США торгуется по 65,77 руб. и незначительно повышается, евро стоит 74,54 руб. и едва заметно понижается. Центробанк РФ установил на среду, 6 марта, следующие курсы иностранных валют: 65,80 руб. за доллар США (повышен на 1 копейку) и 74,50 руб. за евро (понижен на 24 копейки).

Сырьевой рынок снова болтается в невесомости. Баррель североморской нефти Brent к середине дня снижается на 0,2% и стоит $65,56, легкая нефть WTI немного подрастает. Сегодня начнут публиковаться свежие данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США за неделю. Средний рыночный прогноз предполагает, что запасы черного золота увеличились на 1,2 млн баррелей, в то время как запасы бензина и дистиллятов сократились на 1,4 млн и 1,2 млн баррелей соответственно.

Внутренние новости сегодня в основном касаются убытков ЦБ РФ из-за вложений в золото (накануне я упоминала, что пока это только коррекция) и оценок инфляции в России на ближайшее время. Кроме того, сегодня появилась информация о расширении покупок валюты для Минфина в следующем временном отрезке: в период с 7 марта по 4 апреля Минфину потребуется тратить в день 15,5 млрд руб. на покупку долларов. Это 310 млрд руб. за период, что в 1,6 раза больше текущих цифр. Внутридневные объемы приобретения валюты для участников торгов малозаметны, к тому же рынок в целом привык к таким интервенциям. Однако тенденция к расширению покупок интересна и обращает на себя внимание - значит ли это, что привлекать деньги через ОФЗ все сложнее, и ведомству нужны новые финансовые поступления, или это просто совпадение?

Доллар США проведет остаток сессии вторника в диапазоне 65,65-66,10 руб., евро закончит день в коридоре 74,40-74,85 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари