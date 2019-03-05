Инвесторы не находят поводов для покупки

Не слишком активные продавцы на российском фондовом рынке сегодня указывают индексам направление движения. К середине торгового дня во вторник, 5 марта, индекс МосБиржи падает на 0,3% и торгуется у 2466 пункта, индекс РТС балансирует у 1181 пункта (-0,34%). Поводов для покупок сегодня очень мало, хотя внешний фон выглядит довольно стабильным.

В фокусе рыночного внимания сегодня два ключевых момента. Первый заключается в формальном продлении президентом США Дональдом Трампом срока действия санкций против России еще на год. Никто, в общем-то, и не ждал, что санкции будут отменены, но лишнее упоминание об этих ограничениях рынок все равно не радует.

Второй момент заключается в продолжении переговоров между США и Китаем по торговым условиям. Здесь все довольно неоднородно, хотя диалог есть. Китай сегодня объявил о снижении цели по ВВП на 2019 год до 6-6,5% – это негативный момент. За прошлый год китайская экономика расширилась на 6,6%, чуть замедлившись по сравнению со своими темпами годом ранее, и показала самый слабый прирост с 1990 года. Экономическая машина Поднебесной будет терять темпы роста и далее. Это может отразиться, в том числе, и на рынке нефти, ведь Китай покупает черное золото большими объемами.

На российском рынке акций в лидерах снижения днем фигурируют бумаги «Мегафона» (-2,14%), «ОГК-2», «Распадской» и «Аэрофлота». В плюсе держатся акции «Полиметалла», «Детского мира» и «Лукойла».

Евро/доллар к середине дня снижается, несмотря на уверенную статистику по розничным продажам в еврозоне. Основные торги инструментом идут по 1,1330 (-0,12%).

Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари