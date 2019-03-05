Аэрофлот снижается и вместе с российским рынком акций

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Во вторник 5 марта российский рынок акций в отсутствие новостей снижается. Рублевый фондовый индекс МосБиржи просел на 0.4% до 2465 п. Долларовый бенчмарк РТС в ходе торгов потерял 0.5% и достиг 1180 п. Дальнейшего снижения сегодня, вероятно, ожидать не стоит, но цели по индексам МосБиржи и РТС в ближайшей перспективе напрашиваются вполне определенные – 2450 п. и 1170 п., соответственно.



В лидерах снижения с утра были акции Аэрофлота, что было обусловлено разочаровывающей отчетностью компании по МСФО за 2018 год. Аэрофлот сильно пострадал в прошлом году из-за скачкообразного роста цен на авиакеросин и ослабления рубля, что сказалось на его финансовых результатах не в лучшую сторону. Финансовые результаты компании могут оказаться под давлением и в 2019 году, перспективы акций Аэрофлота выглядят туманными.



Внешний фон смешанный. Оптимизма, связанного с возможным разрешением торгового спора между США и КНР, поубавилось. Азиатские и европейские индексы демонстрируют разнонаправленное движение, американские закрылись в минусе. Для продолжения роста рынок остро нуждается в свежих драйверах.



Нефть Brent скорректировалась вниз до $65 за баррель на планах Ливии возобновить добычу на крупнейшем месторождении, что может дать нефтяному рынку лишние 300 тысяч баррелей в сутки. Тем не менее среднесрочный диапазон по нефти $65-68 за баррель пока остается непоколебимым.



Курс доллара США консолидировался в области 65.8 руб./$. На фоне санкционной угрозы укрепление рубля под отметку 65 за 1$ выглядит маловероятным сценарием. Для евро диапазон 74-75.5 руб./€ в свете подтверждения рецессии в Италии все же не теряет актуальности.

