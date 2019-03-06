Коридор 2450 – 2500 пунктов не теряет свою актуальность

Во вторник российский фондовый рынок продолжил отступление. На этот раз продажи были поддержаны внешними площадками, где негативные настроения преобладали. Так, в Европе основные индексы к вечеру теряли в пределах 0,2%, а в США индексы Dow Jones и S&P500 после первых 30 минут торгов снизились на 0,3% и 0,2% соответственно. При этом на рынке энергоносителей основное снижение прошло в рамках вчерашней вечерней сессии, в результате чего сегодняшнее восстановление «черного золота» не смогло помочь «быкам». В сложившихся обстоятельствах к 18.15 мск. индекс МосБиржи отступил на 0,2%, до 2470 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Распадской и ИнтерРАО, упавшие на 3,3% и 2% соответственно. Лучше рынка торговались акции НЛМК и Лукойла, прибавившие 2,1% и 1,6%. Отметим, что фактически, в последние дни техническая картина на графике индекса МосБиржи не меняется. Коридор 2450 – 2500 пунктов продолжает оставаться актуальным и в текущий момент не видно стимулов, которые могли бы вывести рынок из этих границ. При этом пробой одного из этих уровней может определить направление дальнейшего среднесрочного движения индекса МосБиржи.



На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. И если доллар показал лишь символический рост, сохранив позиции чуть ниже 65,8 рубля, то евро отступил на 0,3%, до 74,3 рубля. Если же говорить о ситуации в паре USD/RUB, то здесь, также, как и на фондовом рынке, наблюдается консолидация в диапазоне 65,5 – 66 рублей. Отметим, что, не смотря на уход поддержки со стороны налогового периода и ухудшение новостного фона, рублю удается удерживать позиции. В сложившихся обстоятельствах, можно ожидать, что в случае улучшения новостного фона, доллар может уйти под нижнюю границу диапазона и сделать еще один шаг к поддержке, расположенной на уровне 65 рублей.

Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка