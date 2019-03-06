Отсутствие драйверов вынуждает рынок тихо продавать

Российский фондовый рынок во вторник так и остался в «красной» зоне. Не то что бы «медведи» вели себя как-то особенно активно, но за неимением веских оснований для покупки рынок плавно катится вниз. Индекс МосБиржи так и балансирует около 2465 пунктов, до нижней границы среднесрочного диапазона 2450-2500 пунктов совсем недалеко, был бы только повод. Но пока он отсутствует, «боковик» сохраняется актуальным, и временные перепады настроения ничего не меняют. Индекс РТС весь день «гуляет» около 1181 пункта, здесь границы краткосрочного диапазона сохраняются актуальными в пределах 1170-1190 пунктов.

Новости вторника носят точечный характер и как значимый катализатор рынком не воспринимаются: ни обсуждения по инфляции (впервые фигурирует цель в 6% как пик и снижение в дальнейшем), ни намерения Минфина покупать валюту в ближайший месяц более заметными объемами, ни болтанка в нефти.

Складывается ощущение, что инвесторы чего-то ждут. Может быть, это сказываются политические скандалы в Штатах. Может быть, участники торгов экономят силы перед эпохальным соглашением США и Китая по торговой сделке. Как бы то ни было, все слишком тихо и спокойно, чтобы быть просто случайностью.

В бумагах «Распадской» продолжается снижение, и пока рынок только углубляет продажи. После появления в начале месяца информации по готовности компании провести допэмиссию инвесторы предпочли зафиксировать прибыль у локальных пиков и дождаться дальнейшего развития событий. Если бумага остановится на снижении в области 140-141,50 руб., инвесторы позже вернутся к выкупу подешевевшей акции. Если же снижение продолжится, то можно будет говорить о сломе двухмесячного восходящего тренда.

Рубль не дает никаких внятных сигналов, о которых хотелось бы рассказать. По парам доллар/рубль и евро/рубль идет обычное колебание в узких рамках коридора, ничем не примечательное и не интересное. Доллар США закроет день в пределах 65,65-65,85 руб., евро – в границах 74,35-74,75 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари