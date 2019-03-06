Валютная пара EUR/USD: перед заседанием ЕЦБ евро оказался под давлением

Во вторник, 5 марта, торги по евро завершились снижением. Отскок от 1,1316 не удался. Шесть часов покупатели бились за 1,1320 и уступили. Пара снизилась до 1,1290. Евро подешевел к доллару США на фоне опубликованной благоприятной американской статистики (ISM в сфере услуг и продажи на первичном рынке жилья).

В начале торгов в Европе в кросс-парах евро хорошо выкупался внутридневными спекулянтами, но этого было недостаточно для удержания поддержки 1,1320. Давление от общего укрепления доллара оказалось сильнее. Позже появились слухи, что ЕЦБ на заседании в четверг объявит о новом раунде операций TLTRO для борьбы с замедлением роста экономики. Они оказали дополнительное давление в конце дня.

Во вторник покупатели попытались отбиться от 1,1309, но потерпели неудачу. В среду на торгах в Азии евро находится вблизи вчерашнего минимума 1,1290. Все основные валюты находятся в минусе по отношению к доллару США.

Признаков к развороту на данный момент нет, но рискну рассмотреть на сегодня снижение курса евро. В 17:00 вероятен резкий отскок. Без него пара может упасть до 1,1245. Для коррекции до 1,1345 покупателям необходимо пройти 1,1315.

Не забываем, что ключевыми событиями для евро на этой неделе являются заседание ЕЦБ, пресс-конференция Марио Драги, а также отчет по американскому рынку труда, который выйдет в пятницу.

В 15:15 мск с речью выступит член Комитета по денежной политике Банка Англии Джон Канлифф.

В 16:15 мск США опубликует данные об изменении числа занятых от ADP за февраль.

В 16:30 мск Канада и США объявят об изменении сальдо торгового баланса за декабрь. Канада сообщит об изменении уровня производительности труда за четвертый квартал.

В 18:00 мск Банк Канады огласит решения по процентной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление регулятора.

В 18:30 мск США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

В 20:00 мск с речью выступят члены FOMC Лоретта Местер и Джон Уильямс.

В 22:00 мск в США состоится публикация экономического обзора ФРС «Бежевая Книга».

Владислав Антонов, аналитик информационно-аналитического центра Альпари