Российский рынок в начале торгов окажется под давлением из-за ситуации с нефтью

Во вторник основные мировые индексы завершили день разнонаправлено, европейские преимущественно выросли, а американские – снизились. На таком неоднозначном внешнем фоне снизились и российские индексы. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,31%, долларовый индекс РТС снизился сильнее, на 0,48%. Среди лидеров снижения – «Интер РАО» (-2,27%) и «Аэрофлот» (-2,14%). Американский Dow 30 снизился при этом на 0,057%.

Утром среды большинство индексов стран АТР росло на 0,3%-0,9%. Исключением стал японский Nikkei 225, который снижался на 0,6%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром около 2784 пунктов, на 0,25% ниже уровней закрытия предыдущего торгового дня. Растущие утром азиатские рынки и снижающиеся котировки нефти дают противоречивые сигналы перед открытием рынка российских акций, который может испытать умеренное давление в начале торгов. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2440-2490 пунктов, по индексу РТС — 1170-1190 пунктов.

Иностранные валюты изменились накануне к рублю разнонаправленно. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подорожал до 65,7500 руб. (+1 коп.), а европейская валюта снизилась до 74,3350 руб. (-21 коп.). Разница в их динамике связана с вчерашним снижением валютной пары EURUSD на мировом рынке с 1,1340 до 1,1305. Утреннее снижение нефтяных котировок может оказать давление на рубль в начале торгов. Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 65,1-66,4 руб., для европейской валюты — 73,6-75,1 руб.

Черное золото к утру торговалось вблизи $65,3 за бочку, по-прежнему оставаясь в рамках актуального с начала недели «боковика». Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для нефти сорта Brent составляет $64,7-$66,0 за баррель.

Вадим Иосуб, старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари