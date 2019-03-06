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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 марта: 2 718,4600 руб/1 г золота и 32,0700/1 г серебра

6 марта 2019
ЦБ РФ с 6 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 718,4600 руб.
  • 1 грамм серебра - 32,0700 руб.
  • 1 грамм платины - 1 770,7000 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 219,8401 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,9799 р. (0,18%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8500 р. (2,58%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 16,7900 р. (0,94%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 39,9500 р. (1,23%).

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