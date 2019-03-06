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Итоги аукционов ОФЗ: Минфин продал госбумаг на 46,4 млрд. руб. - почетное второе место с начала года

6 марта 2019

По итогам двух аукционов Минфин разместил ОФЗ на 46,4 млрд. руб. – министерство не смогло побить свой рекорд недельной давности (57,6 млрд. руб.), однако сегодняшний результат занял почетное второе место с начала года.

При сохраняющейся неопределенности на рынках на фоне санкционных рисков Минфин выбрал не самую удачную комбинацию бумаг из-за длины выпусков – 7,5 и 15 лет. В результате, основной спрос был состредоточен в более коротком выпуске ОФЗ 26226 (46,8 млрд. руб.), тогда как в длинном ОФЗ 26225 – вдвое меньше (23,5 млрд. руб.). При этом по средневзвешенной доходности премия по 15-летнему выпуску относительно вчерашнего закрытия составила 3 б.п., что продолжает давить на длинный конец кривой ОФЗ.

Несмотря на сохраняющийся риск санкций, средний участок кривой ОФЗ выглядит достаточно привлекательно на фоне сигналов Банка России о переходе к смягчению денежно-кредитной политике в конце 2019 - начале 2020 года, предлагая премию от 40 б.п. к ключевой ставке.


/ СИА /
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