В лидерах роста – акции ГМК НорНикеля и Аэрофлота

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В среду 6 марта российский рынок акций подрастает на нейтральном внешнем фоне. Инвесторы на глобальных площадках пребывают в ожидании конкретики от переговоров КНР и США. Рублевый фондовый индекс МосБиржи в ходе торгов прибавил около 1% и достиг 2490 п. Прирост долларового бенчмарка РТС также составил 1%, индекс приостановил рост в районе отметки 1190 п. Скорее всего, сегодняшнее закрытие индексов МосБиржи и РТС произойдет в области достигнутых значений. С точки зрения технического анализа у индикаторов есть шанс протестировать круглые уровни 2500 п. и 1200 п. в самой ближайшей перспективе, но с учетом санкционных рисков дальнейший рост кажется маловероятным.

Лидером роста среди «голубых фишек» стали акции ГМК НорНикеля, они сегодня прибавили около 3.8%. В последнее время интерес инвесторов к акциям ГМК НорНикеля заметно вырос. Это может быть обусловлено беспрецедентным ростом цен на палладий и восстановлением цен на никель, основные металлы, продажи которых приносят компании более 60% доходов. Фаворитами дня также стали акции Аэрофлота, которые вчера просели на 2.8% на фоне выхода разочаровывающей отчетности по МСФО за 2018 год.

В среду МосБиржа обнародовала финансовые результаты за 2018 год по МСФО, по итогам выхода данных акции МосБиржи подросли на 0.6%. В целом финансовые показатели МосБиржи из-за продолжающегося снижения маржи нельзя назвать выдающимися, чистая прибыль оказалась ниже прогнозов. Тем не менее рентабельность по EBITDA МосБиржи остается одной из самых высоких среди эмитентов акций. В прошлом году акции компании потеряли 15% и теперь получили шанс на восстановление к 100 руб. и выше при условии, что ситуация с рентабельностью стабилизируется.

Курс доллара США продолжает консолидацию в диапазоне 65.5-66 руб./$. В ближайшее время в свете стабильных цен на нефть выход из интервала 65-66 руб./$ маловероятен. По евро ожидается продолжение движения в области 74-75.5 руб./€.