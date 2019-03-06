Аппетит к риску вновь пошел на убыль

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Торги 5 марта американские фондовые индексы завершили разнонаправленно: Dow Jones опустился на символические 0,05%, NASDAQ прибавил 0,29%, S&P500 потерял 0,11%. Заметнее других снизились котировки промышленных (-0,64%), сырьевых (-0,51%) и финансовых (-0,33%) акций.

Опасения о замедлении глобального экономического роста возобновились на фоне ухудшения официального прогноза по росту ВВП Китая на текущий год до диапазона 6–6,5%.

Индекс доллара укрепился на 0,33%, благодаря публикации сильных макроэкономических данных. Продажи новых домов в США выросли на 3,7%, до 621 тыс., притом, что ожидалось их падение на 8,7%, до 600 тыс. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM вырос до 59,7 п. при прогнозе 57,3 п.

Акции General Electric упали на 4,7% на фоне ожидания в текущем году чистого оттока денежных средств из-за убыточного энергетического бизнеса.

Настроения на мировых площадках смешанные. Аппетит к риску выражен довольно слабо. Инвесторы надеются убедиться в наличии конкретных признаков прогресса в торговых переговорах КНР и США в ближайшей перспективе. При появлении детальной информации о взаимных уступках способно обеспечить продолжение роста котировок на мировом фондовом рынке.

Торги на фондовых площадках Юго-Восточной Азии завершились без единой динамики. Китайские Shanghai и Hang Seng прибавили 1,57% и 0,26% соответственно на фоне заявления правительства КНР о намерении интенсивно стимулировать замедляющую рост экономику. Японский Nikkei снизился на 0,6%, так как сильная иена оказала давление на акции экспортеров. Европейские площадки торгуются в красной зоне, так как по-прежнему нет прогресса в переговорах по вопросу выхода Великобритании из ЕС. Движение индексов также зависит от корпоративных новостей. В частности, немецкий производитель микросхем Dialog Semiconductor Plc констатирует, что спрос на его продукцию остается низким из-за перенасыщенности рынка чипов памяти, а также из-за большого предложения со стороны южнокорейских конкурентов Samsung Electronics и SK Hynix.

Фьючерс на S&P 500 опустился до 2787 пунктов. На предстоящие торги мы прогнозируем боковую динамику американских фондовых площадок. Диапазон для индекса S&P500 на сегодня: 2780–2800 пунктов.

Из макростатистики стоит обратить внимание на данные по динамике числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Ожидается снижение количества новых рабочих мест с 213 тыс. до 189 тыс., что может оказать негативное влияние на котировки доллара: его индекс на этом фоне способен опуститься до 96,5 п.

Сезон отчетности подходит к завершению. После закрытия торговой сессии поставщик облачного ПО Guidewire Software представит отчет за второй квартал финансового года. Полагаем, что выручка компании снизится на 2%. Тщательно разработанные партнерские программы выступают главными драйверами роста дохода и расширения клиентской базы. Заявление руководства о планируемых новых партнерствах или сделках по поглощению поддержат котировки компании.

Цена на нефть снижается к $65 за баррель после появления прогнозов Chevron и Exxon Mobil о наращивании сланцевой добычи. Сегодня будет опубликован еженедельный отчет EIA о запасах сырой нефти. В случае увеличения запасов выше консенсуса 1,2 млн баррелей может последовать небольшой откат котировок с тестированием отметки $65 за баррель.