Фондовый рынок растет на фоне «рабочего процесса» в Госдуме

На торгах в среду, 6 марта, российский фондовый рынок растет, несмотря на дешевеющую нефть. Индекс РТС с утра уверенно повышается на 0,89%, а индекс Московской биржи, обгоняя своего валютного собрата, растет даже на 0,95%. Рост индексов подогревается мощным рывком вверх ряда «голубых фишек»: «Норильского никеля» (+3,65%), «Аэрофлота», «Лукойла», привилегированных акций «Транснефти», «Полюса» (рост от 1,5% до 2,3%). Дешевеют акции банка «Санкт-Петербург», «Газпром нефти» и «Северстали» (менее чем на процент).

Ожидаем, что индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги, как и накануне, в интервале 2450-2550 пунктов, индекс РТС – в диапазоне 1100-1250 пунктов. По паре доллар/рубль сегодня ждем 65,0-66,7 руб., а по паре евро/рубль - без перемен, опять 74-75 руб.

Сегодняшний политический скандал, связанный с тем, что спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе «правительственного часа» прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина и прекратил обсуждение вопроса о национальных проектах из-за «неготовности» министра отвечать на вопросы депутатов, пока не повлиял негативно на фондовый рынок.

Похоже, что рынок воспринимает такие дискуссии в парламенте как нечто естественное, а, возможно, что и экономической политикой правительства далеко не все довольны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал эту ситуацию как «рабочий процесс». В социальных сетях и некоторых СМИ уже высказываются предположение о том, что Максима Орешкина может ждать отставка. По мнению авторитетных СМИ и экспертов, вряд ли это возможно в ближайшее время. Скорее всего, министру экономического развития, который недавно высказался о том, что ему было бы «интересно поработать президентом России», другие, не менее официальные лица указали на его место, а фактически – на то, что министр должен результативно работать на своей должности и быть скромней, поменьше выступая с громкими интервью о своих властных амбициях.

Тем не менее, в ходе выступления в Госдуме Орешкин все-таки успел озвучить скорректированный прогноз курса рубля от Минэкономразвития на 2019 год. По оценкам министерства, в текущем году среднегодовой курс рубля может составить 66 руб. за доллар, хотя ранее министерство ожидало, что рубль будет крепче, и его среднегодовой курс мог бы составить 63,09 руб. за доллар США. Снижение прогноза министр объяснил «изменениями в паре евро/доллар», но подробностей о ситуации в этой валютной паре депутаты и спикер слушать не захотели – национальные проекты их (равно как и, наверное, большинство избирателей) интересовали больше. Но это заявление имело негативный эффект в основном на курс рубля, чем на рынок акций.

Московская биржа сегодня отчиталась по МСФО за 2018 год. Результаты оказались в целом неплохими. Чистая прибыль организатора торговли упала за год на 2,6% до 19,7 млрд руб., комиссионные доходы выросли на 11,5% до 23,65 млрд руб., операционные доходы повысились на 3,5% почти до 40 млрд руб., но EBITDA понизилась на 1,2% до 27,71 млрд руб. А рынок на публикацию отчетности Московской биржи отреагировал ростом её акций на 0,58%. Мы полагаем, тем не менее, что для среднесрочных и долгосрочных инвестиций акции «Сбербанка» в финансовом секторе более интересны, чем акции Мосбиржи.

Наталья Мильчакова, замдиректора информационно-аналитического центра Альпари