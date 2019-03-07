Российский рынок пытается найти опору

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В среду российский рынок закрылся ростом, прибавив возле 1%. Техническая картина показывает возможное тестирование сильных психологических уровней завтра. Однако, скорее всего, бычьего настроя не хватит для закрытия индекса МосБиржи выше 2500 п. и бенчмарка РТС выше 1200 п. из-за негативного внешнего фона. Азиатские индексы закрылись разнонаправленно. Американский рынок торгуется в красной зоне. Наиболее вероятный диапазон по индексу МосБиржи: 2480-2500 п., РТС: 1180-1200 п.

Акции ГМК НорНикеля выросли на 4,88%, достигнув исторического максимума. Спрос на никель и палладий сохранится в ближайшем будущем, что позитивно отразится на динамике мирового лидера. В связи с дефицитом палладия, Норникель планирует увеличить добычу на 5% в текущем году, что вероятно, позволит сохранить текущую дивидендную доходность – 10%.

Нефть торгуется выше 66 за баррель, несмотря на негативные данные об увеличении запасов нефти в США на 7 млн баррелей, что превысило ожидаемый рост на 1,2 млн баррелей. Ожидаю коридор по нефти $65-$68 за баррель.

Рубль вплотную подобрался к отметке 66 руб./$. Ожидаю дальнейшую динамику курса доллара в интервале 65-66,5 руб./$. Диапазон для пары EUR/RUB в краткосрочном плане сохранится и составит 74-75,5 руб./€.