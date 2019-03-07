Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 марта: 2 721,3799 руб/1 г золота и 31,9900/1 г серебра
7 марта 2019
ЦБ РФ с 7 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 721,3799 руб.
- 1 грамм серебра - 31,9900 руб.
- 1 грамм платины - 1 759,1400 руб.
- 1 грамм палладия - 3 196,5200 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,9200 р. (0,11%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0800 р. (0,25%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
11,5600 р. (0,65%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
23,3201 р. (0,72%).
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