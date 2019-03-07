Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 марта: 2 721,3799 руб/1 г золота и 31,9900/1 г серебра ЦБ РФ с 7 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 721,3799 руб.

1 грамм серебра - 31,9900 руб.

1 грамм платины - 1 759,1400 руб.

1 грамм палладия - 3 196,5200 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,9200 р. (0,11%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0800 р. (0,25%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 11,5600 р. (0,65%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 23,3201 р. (0,72%) .

dims

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