Российский рынок просел на 0,5% на фоне ухудшения глобального фона

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В пятницу 7 марта российский рынок акций просел на 0.5% на фоне ухудшения настроений на глобальных площадках. Рублевый фондовый индекс МосБиржи опустился на 0.4% до 2485 п., долларовый бенчмарк РТС съехал вниз на 0.5% до 1185 п. Ожидается закрытие в районе 2480 п. по индексу МосБиржи и 1185 п. по индексу РТС.

Акции большинства компаний на российском рынке, в основном, демонстрируют снижение, тогда как акции Аэрофлота и МосБиржи подрастают в пределах 1-1.5%. Последние получили заряд бодрости после того, как были отыграны финансовые результаты по МСФО за 2018 год на этой неделе.

На мировых площадках наблюдается коррекция индексов в связи с неопределенностью торговых переговоров между США и Китаем. Акции американских компаний накануне закрылись в минусе, азиатские бенчмарки продемонстрировали разнонаправленное движение, европейские и развивающиеся рынки снижаются. Нефть Brent поднялась до $66.9 за баррель, но для изменения траектории и выхода нефти за пределы диапазона $65-68 за баррель в отсутствие сюрпризов предпосылок не просматривается.

Курс доллара США колеблется около 66 руб./$, и в перспективе у рубля из-за санкционных рисков больше шансов на ослабление, нежели на укрепление. Однако для резкого ослабления отечественной валюты поводов пока не возникло, поэтому предположительно движение курса в ближайшее время будет происходить в области 65-66.5 руб./$. Для курса евро интервал 74-75.5 руб./€ остается актуальным.