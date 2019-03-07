ВВП еврозоны не приведет к пересмотру монетарной политики

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Рост ВВП еврозоны ожидаемо замедлился, но рынок труда демонстрирует позитивную динамику, что скрашивает общую картину. Базовый экономический показатель еврозоны в четвертом квартале прибавил 0,2%, как и предполагал консенсус, а годовые темпы его роста снизились с 1,2% кварталом ранее до 1,1%.



При этом большинство компонентов внутреннего спроса продолжают улучшаться: растут потребление, государственные расходы и инвестиции в капитал. Позитивный вклад в ВВП внесла внешняя торговля. Основной причиной замедления экономики стала динамика запасов, а также снижение базового экономического показателя в Италии и Греции. Оптимизм вселяет ситуация с занятостью в евроальянсе. За четвертый квартал она увеличилась на 0,3%, а за весь прошлый год — на 1,5%. Таким образом, безработица в еврозоне снизилась, что может позитивно отразиться на динамике инфляции.



В целом результаты по ВВП еврозоны не совпали с худшими ожиданиями. Есть проблески надежды на ускорение роста по итогам текущего квартала. Мы считаем, что зафиксированная динамика ВВП не приведет к резкому изменению тона ЕЦБ на сегодняшнем заседании, так как монетарная политика регулятора уже достаточно мягка.