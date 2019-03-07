Непредсказуемое голосование по Brexit и еще восемь важных событий будущей недели

После мартовских праздников необходимо настроиться на рабочий лад, так как предстоящая неделя будет насыщена важными событиями. Так что расслабляться не следует. Каждый день на будущей неделе нам придется ознакомиться с чем-либо новым и полезным и привыкнуть к постоянно меняющейся среде. А в этом обзоре мы обратим ваше внимание на следующие важные вопросы:

Чем будет важен для россиян предстоящий четверг?

К какому политическому событию, намеченному на вторник, будет приковано внимание как минимум всей Европы?

Центральный банк какой страны в пятницу примет решение по процентной ставке?

Понедельник

В понедельник, 11 марта, в Брюсселе состоится ежемесячная встреча Еврогруппы, то есть министров финансов стран еврозоны. На встрече будет обсуждаться отчет министерства финансов Греции о бюджете. Слабость экономики Греции может оказать негативное давление на евро. От курса евро на следующей неделе ждем сильной волатильности и динамики пары EUR/USD в рамках от $1,128 до $1,132 за евро.

Вечером в США выйдут данные по розничным продажам за январь в месячном исчислении. Консенсус аналитиков ожидает, что в январе рост розничных продаж по сравнению с декабрем был нулевым, однако, можно сказать, что это прогресс по сравнению с падением розничных продаж в месячном исчислении за декабрь на 1,2%. Розничные продажи без учета продаж автомобилей могут за январь вырасти к декабрю на 0,3% по сравнению с падением на 1,8% в декабре в месячном исчислении. Рост данных показателей может вызвать укрепление доллара к мировым валютам.

Вторник

Вторник, 12 марта, станет в прямом смысле моментом истины для Великобритании и всей Европы, а также, возможно, что и для всего мира. В этот день истекает срок, когда должно пройти повторное голосование в британском парламенте по условиям Brexit, и весь мир узнает – согласится ли Великобритания на условия Евросоюза, что почти невероятно, или ЕС уступил Соединенному Королевству, или срок начала выхода Великобритании из ЕС будет перенесен с 29 марта 2019 года на более позднюю дату. Более того, теоретически не исключен даже повторный референдум по вопросу о выходе Британии из ЕС. В любом случае волатильности британскому фунту стерлингов избежать не удастся. Наиболее вероятным нам представляется интервал значений пары GBP/USD в $1,30-$1,32 за фунт стерлингов.

Днем 12 марта будет опубликован такой важный показатель, как инфляция в США за февраль. Согласно прогнозу американских аналитиков, в феврале инфляция в годовом исчислении выросла на 1,6%, как и в январе. Но если показатель окажется выше, то у ФРС появятся дополнительные аргументы относительно того, что ужесточение монетарной политики рано прекращать, а доллар, в свою очередь, вырастет ко многим мировым валютам.

Среда

Среда, 13 марта, стартует с важной статистики по Китаю. Рано утром будут опубликованы данные по розничным продажам и по промышленному производству за февраль в годовом исчислении. Напомним, что за январь промышленное производство в КНР выросло в годовом выражении на 5,7%, а розничные продажи – на 8,2%. Если данные покажут замедление роста производства и торговли, это может ослабить юань. Полагаем, что движение пары USD/CNY можно будет ожидать в узком диапазоне в 6,70-6,71 юаней за доллар.

Четверг

А в четверг, 14 марта, выйдет значимая статистика для российской экономики и финансовых рынков. Росстат опубликует днем данные по сальдо баланса внешней торговли РФ за январь. Безусловно, что при высокой цене на нефть и слабом рубле сальдо баланса будет положительным. Рынок ожидает, что за первый месяц года положительное сальдо торгового баланса нашей страны выросло на 3,4% до $19 млрд. Если данные совпадут с прогнозом, то актуальный диапазон торгов для пары USD/RUB может составить 65,0-66,2 руб. за доллар США, а для пары EUR/RUB – 74-75 руб. за единицу европейской валюты.

Пятница

Пятница, 15 марта, окажется одним из самых информационно богатых дней будущей недели. С утра Банк Японии обнародует свое решение по процентной ставке. Мы ожидаем, как и консенсус японских экспертов, что процентная ставка останется без изменений на отрицательном уровне в -0,1%. Большее значение для рынка будет иметь сопроводительный комментарий японского регулятора о перспективах монетарной политики. Вероятнее всего, пара USD/JPY покажет динамику значений на уровне в 111,0-112,1 иен за доллар.

В середине дня в еврозоне будет опубликована окончательная оценка индекса потребительских цен за февраль. Напомним, что, по предварительной оценке, в феврале инфляция в еврозоне замедлилась до 1,5% в годовом исчислении, и такие темпы инфляции, если подтвердятся, совсем не вдохновят евро на рост.

Вечером в США обнародуют февральское значение индекса потребительского доверия от Мичиганского университета. Этот индекс, основанный на опросах населения социологами, отражает желание людей тратить деньги – чем выше значение индекса, тем выше, по мнению социологов, уверенность американцев в завтрашнем дне. В январе значение этого показателя было высоким и составляло 93,8 пунктов. Если оно будет превышено, доллар может краткосрочно укрепиться к мировым валютам.

Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари