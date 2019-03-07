Инвесторы не хотят покупать перед длинными выходными

Индексы

Котировки на 12:50 МСК

Индекс МосБиржи: 2483,22 п. (-0,43%)

Индекс РТС: 1186,08 п. (-0,46%)

О главном

Российский рынок корректируется после вчерашнего подъема накануне. Возглавляют снижение нефтяники и металлурги

Позитивные факторы

– Ожидание замедления темпов ужесточения монетарной политики США

– Надежда на торговую сделку между США и КНР

– Решение ОПЕК+ о сокращении объёмов добычи нефти

– Нефтяные котировки торгуются выше $66 за баррель марки Brent

Негативные факторы

– Риски введения жёсткого варианта санкций против РФ

– Опасения замедление роста мировой экономики

– Риски продолжения торговой войны

– Преимущественно негативная динамика торгов на мировых площадках

В деталях

Торги на российском рынке в четверг проходят в красной зоне. Уверенный подъем накануне сменился сегодня коррекционным снижением. Не радует ситуация и на мировых площадках, где инициатива также оказалась на стороне медведей. К 12:50 МСК Индекс МосБиржи теряет 0,43%, индекс РТС в минусе на 0,46%. Национальная валюта стабильна как к доллару, так и к евро.

Внешний фон к текущем моменту складывается умеренно негативный. Вышедшие вчера слабые данные по торговому балансу и количеству новых рабочих мест в частном секторе США, а также снижение прогноза ОЭСР по глобальному росту в 2019 г. с 3,5% до 3,3%, вновь напомнили инвесторам о проблемах в мировой экономике. В то же время новых сообщений по теме торговых переговоров Вашингтона и Пекина не появилось, лишая тем самым быков возможности противостоять негативу.

Азия закрыла день преимущественно в минусе. Японский Nikkei и гонконгский Hang Seng просели на 0,65% и 0,88% соответственно. Китайский Shanghai Composite смог удержаться в зоне положительных значений, но со скромным результатом в +0,14%. В пятницу внимание участников торгов будет сконцентрировано на данных по торговому балансу Китая за февраль.

Европейские площадки окрашены в красный цвет. Индекс 50 крупнейших европейских компаний Euro Stoxx 50 к 12:50 МСК опустился на 0,4%. В 13:00 МСК будут обнародованы данные по занятости и пересмотренный ВВП за IV квартал 2018 г. Ключевым же событием дня станет заседание ЕЦБ (15:45 МСК) и последующая за ним пресс-конференция Марио Драги (16:30 МСК). Подробнее об этом событии читайте в статье >>

Американские фьючерсы с утра теряют 0,3%, продолжая негативную динамику основных индексов накануне. Фактором давление в среду стали данные по торговому балансу. Так, внешнеторговый дефицит США достиг в 2018 г. рекордных за несколько лет $891,3 млрд. При этом дефицит торговли с Китаем вырос на 11,6%, до $419,2 млрд, несмотря на пошлины и ограничения. Не порадовали и данные по рынку труда: рост новых рабочих мест в частном секторе составил 183 тыс. вместо ожидаемых 189 тыс. В пятницу будут опубликованы остальные показателей по рынку труда.

Нефтяные котировки к 12:50 МСК прибавляют 0,9% и торгуются на уровне $66,6 за баррель марки Brent. Несмотря на рост запасов в США, по данным Минэнерго, инвесторы увидели позитив в восстановлении спроса на бензин, запасы которого сокращаются третью неделю подряд.

Российский рынок вновь сменил вектор движение, и после вчерашнего роста сегодня вернулся в красную зону. Участники торгов не нашли поводов для продолжения покупок. На международных площадках преобладают негативные настроения, завтра выйдет ключевой отчет по рынку труда США и торговому балансу в КНР, что может спровоцировать сильные движения, а впереди в России длинные выходные. В этих условиях инвесторы предпочитают не рисковать.

Техническая картина осталась без изменений: ключевым уровнем поддержки выступает диапазон в 2445-2455 п., уровнем сопротивления – область 2505-2510 п.

Корпоративный сектор

Основное давление продавцов испытывают сегодня вчерашние лидеры – нефтяники и металлурги. В аутсайдерах в четверг оказались акции Русала (-2,8%), негативно отреагировавшие на слабые операционные результаты в IV квартале 2018 г. В ощутимом минусе оказались бумаги Газпрома, Газпром нефти Новатэка, Татнефти, НЛМК, Полиметалла и Северстали. Вернулись после отскока в красную зону акции Распадской. На бумагу продолжают давить новости о предстоящей допэмиссии. Бумаги Норникеля после рынка на 4% в среду сегодня снижаются на 0,4%.

Под давлением корпоративных новостей оказались и акции МТС, которые к 12:50 МСК теряют около 1,3%. Компания заключила мировое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерством юстиции США (DOJ) по расследованию бывшей дочерней компании оператора в Узбекистане. По условиям соглашения МТС выплатит штраф в максимальном размере $850 млн.

Вблизи уровней закрытия торгов накануне курсируют отраслевые индексы финансового и потребительского секторов.

Лучше рынка себя чувствуют представители транспортного сектор и нефтехимии.

Попова Анастасия, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер"