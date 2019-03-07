Индекс МосБиржи проведет торги перед длинными выходными в интервале 2450-2550 пунктов

В среду, 6 марта, российские фондовые индексы закрылись в уверенном плюсе. Так, индекс РТС за день вырос на 0,96%, а индекс Московской биржи - на 1,13%. В среду подорожали акции «Норильского никеля» (+4,88%), «Распадской» (+3,4%), «Аэрофлота», «Лукойла», «Роснефти» (рост свыше 1,5% по каждой из бумаг). Понизились в цене акции «Мегафона» (-1,7%) и «Магнита» (-1,05%).

По нашему прогнозу, сегодня индекс МосБиржи проведет торги опять в интервале 2450-2550 пунктов, индекс РТС – в рамках 1100-1250 пунктов. По паре доллар/рубль наши сегодняшние ожидания составляют 65,6-66,5 руб., а по паре евро/рубль - снова 74-75 руб.

Вчера в США вышла очередная «Бежевая книга» ФРС. Федеральные резервные банки штатов отмечали в этом исследовании, что бизнес в их штатах оценивает ситуацию на рынке труда как сильную. Однако розничные продажи и сфера услуг находятся под давлением, так как потребительский спрос снижается из-за продолжительного «шатдауна», то есть приостановки работы бюджетных учреждений. Слабой также остается сфера внешней торговли, что связано с протекционизмом и снижением спроса на продукцию американских производителей. Так что внешние условия, согласно данным, приведенным в свежем выпуске «Бежевой книги», хотя и неплохие, но должны заставить комитет по открытым рынкам Федрезерва хорошо подумать, прежде чем принять решение о новом повышении процентной ставки. Американский фондовый рынок отреагировал на выход «Бежевой книги» достаточно негативно – индекс Dow 30 снизился на 0,52%, а индекс S&P 500 упал на 0,65%.

Данные по индексу потребительских цен в России за февраль, опубликованные в среду, отчасти способствовали созданию позитивного фона для рынка акций. В феврале рост инфляции существенно замедлился по сравнению с январем, а годовая инфляция за февраль составила только 5,2% по сравнению с ростом на 5% в январе. Замедление темпов инфляции может препятствовать дальнейшему повышению ключевой процентной ставки ЦБ РФ, а значит у экономического роста в России появляются дополнительные стимулы. Рынок акций воспринял новость позитивно.

Сегодня валютный рынок будет ждать итогов заседания Европейского центрального банка по процентной ставке. Рынок ожидает, что ЕЦБ в очередной раз сохранит ставку на нулевом уровне. Из корпоративных событий сегодня представится возможность ознакомиться с годовой отчетностью «Мосэнерго» и «Московского кредитного банка» за 2018 год по МСФО.

Наталья Мильчакова, замдиректора информационно-аналитического центра Альпари