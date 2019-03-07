В фокусе – отчет ОГК-2

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



В среду рынок закрылся в зеленой зоне. Акции ГМК НорНикеля выросли на 4,88% на фоне прогноза об увеличении добычи палладия на 5% и сохранения текущей дивидендной доходности – 10%.



Аукцион ОФЗ прошёл успешно, разместить удалось 46,4 млрд руб. Спрос оказался довольно высоким на фоне отсутствия конкретики по санкционной политике со стороны Запада. Значительных изменений в рыночной конъюнктуре не ожидаю. Диапазон по индексу МосБиржи: 2470-2490 п., РТС: 1170-1190 п.



Сегодня отчет о финансовых результатах по МСФО представит ОГК-2, дочерняя компания ГЭХ. Ожидаю роста прибыли на 20% и дивидендную доходность в размере 7,2% в текущем году. Недавно утвержденная программа модернизации мощностей, вероятно, сможет снизить риск снижения прибыли после истечения срока действия договоров о предоставлении мощности (ДПМ). Целевая цена 0,45 руб. в долгосрочной перспективе.



Рубль и нефть относительно стабильны. Ориентир по курсу доллара в диапазоне 65-66,5 руб./$. Прогноз по нефти $65-$67 за баррель в краткосрочной перспективе.