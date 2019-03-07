К росту дефицита торгового баланса привела налоговая реформа

Вадим Меркулов, начальник аналитического управления ИК «Фридом Финанс»:
США опубликовали статистику за декабрь по торговому балансу, включающему товары и услуги. Фактические данные намного превысили прогноз: дефицит вырос на 19% месяц к месяцу достигнув $59,8 млрд, тогда как ожидалось значение $57,6 млрд. Рост дефицита бюджета стал максимальным с 2008 года.
Показатель увеличивается, несмотря на стремление Дональда Трампа простимулировать население покупать американские товары, в частности, посредством ввода и повышения импортных пошлин. Как ни странно, но именно одна из стимулирующих мер — налоговая реформа в результате привела к ускорению роста дефицита торгового баланса.
Мировое потребление снизилось, а американцы стали получать значительно больше денег. В результате они предпочитают покупать зарубежные товары, поскольку они по-прежнему дешевле американских. За счет этого импорт увеличился на 7,5%, а экспорт — только на 6,3%. Основной торговый партнер Штатов — это по-прежнему Китай. Несмотря на торговую войну, за прошлый год реальный американский экспорт в Поднебесную упал на 7,4%, до $120,3 млрд, а китайский импорт в США увеличился на 6,7%, до $539,5 млрд. Китай выжимает все возможности из затянувшихся переговоров и пока выходит из конфликта победителем.
Полагаю, что данные торгового баланса серьезно повлияют на переговоры между Пекином и Вашингтоном. Постепенно усиливается вероятность того, что страны могут не договориться, а это может привести к развороту рынков вниз.
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К росту дефицита торгового баланса привела налоговая реформа7 марта 2019
/ СИА /
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