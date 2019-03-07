Валютная пара EUR/USD: рынок в ожидании пресс-конференции Марио Драги

В четверг, 5 марта, по итогам дня курс евро снизился на один пункт. Прогиб до 1,1285 был вызван слухами, что ЕЦБ на сегодняшнем заседании сократит прогноз роста экономики еврозоны и инфляции, чтобы запустить выдачу новых займов (LTRO).

В свою очередь доллар США торговался разнонаправленно против основных валют на фоне американской статистики. Индекс ADP оказался ниже прогноза и предыдущего значения. Отчет позволил «евробыкам» отыграть все потери и обновить внутридневной максимум.

Покупатели выкупили евро при обновлении минимума 1,1290. После отскока сформировалось три основания с двойной «бычьей» дивергенцией по индикатору АО. Сигнал сильный, но выступление Марио Драги в несколько раз сильнее, так как он может словом отменить любую ценовую модель.

Рост котировок остановила линия баланса. На торгах в Азии активность на рынке низкая, поэтому линия баланса сейчас выступает хорошим сопротивлением. Трендовая линия пробита. Откат составил 50%. Рынок готов к сильным колебаниям.

По техническому анализу и формации за последние три дня, целевая область находится в зоне 1,1355-1,1366. Во время выступления Марио Драги в течение часа на индикаторы можно не смотреть. После заседания ЕЦБ рынок начнет готовиться к Пейролсу. Учитывая, что ADP оказался ниже прогноза, давление на доллар сохранится до пятницы. Полагаю, что качели по евро будут сильные.

Кросс-пары с евро все в минусе, кроме евро/канадский доллар. Это значит, что перед ростом, цена может повторно протестировать 1,13. Идеальный сценарий для пары евро/доллар – флэт у линии баланса до 16:30 (gmt +3).

В 11:30 мск Великобритания опубликует индекс цен на жилье от Halifax за февраль.

В 13:00 мск в еврозоне выйдут данные по уровню занятости и объему ВВП за четвертый квартал.

В 15:45 мск ЕЦБ огласит решение по процентной ставке, в 16:30 – состоится пресс-конференция Марио Драги.

В 16:30 мск Канада представит отчет об изменении выданных разрешений на строительство за январь, а США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице.

Владислав Антонов, аналитик информационно-аналитического центра Альпари