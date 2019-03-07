Рост нефти сдержит рубль от снижения, российский рынок будет осторожен в пятницу

В четверг основные мировые фондовые индексы закрылись разнонаправленно. На таком неоднозначном внешнем фоне российские индексы уверенно выросли. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 1,13%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля вырос чуть меньше, на 0,96%. Среди лидеров роста – «НорНикель» (+4,88%) и X5 (+2,32%). Американский Dow 30 снизился при этом на 0,52%.

Утром четверга большинство индексов стран АТР снижалось на 0,1%-0,8%. Исключением стал австралийский ASX, который прибавлял около 0,3%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром около 2766 пунктов, на 0,2% ниже уровней закрытия предыдущего торгового дня. Растущая утром нефть и снижающиеся азиатские рынки задают противоречивые сигналы перед открытием рынка российских акций, который начнет торги нейтрально, вблизи уровней вчерашнего закрытия. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2470-2520 пунктов, по индексу РТС — 1180-1205 пунктов. Сегодня «Сбербанк» опубликует отчетность по РСБУ за первые два месяца текущего года.

В отличие от рынка акций, рубль накануне снизился. По итогам дня на Московской бирже доллар с расчетами «на завтра» подорожал до 65,9800 руб. (+23 коп.), а европейская валюта выросла до 74,5800 руб. (+24,5 коп.). Утренний, хотя и умеренный, но все-таки рост нефтяных котировок может сдержать рубль от дальнейшего снижения в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 65,3-66,6 руб., для европейской валюты — 73,8-75,3 руб.

Утром четверга цена черного золота продолжила свой рост, превысила отметку $66,3 за бочку, обновив при этом максимум с начала недели, после чего скорректировалась до $66,1. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для нефти сорта Brent составляет $65,4-$66,8 за баррель.

Вадим Иосуб, старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари