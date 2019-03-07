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Заявления Болтона и слабая нефть испортили рублю настроение

7 марта 2019

В среду, 6 марта, у рубля испортилось настроение, и он ушел в зону пессимизма. К закрытию торгов курс доллара США по расчётам «на завтра» убедительно отыграл невнятный рост вторника и вырос на 20 коп. (+0,3%), до 65,95 руб., при этом курс евро вырос на 28 коп. (+0,37%), до 74,61 руб.

Рубль просел прежде всего на слабой динамике нефти. Так, цена барреля североморской нефти смеси Brent в среду снижалась, однако к закрытию торгов с трудом, но все-таки смогла вырасти на 0,08% до $65,88. Коммерческие запасы нефти в США, по данным американского Минэнерго, за прошлую неделю поставили рекорд роста и увеличились на 7,07 млн баррелей против ожиданий рынком роста всего на 1,2 млн баррелей. Так что Американский институт нефти, заранее предсказавший резкий рост запасов нефти, не подвел. Событие было ожидаемым и не оказало существенного негативного влияния на цену нефти. А сегодня с утра нефть Brent уверенно растет, прибавляя более 0,4%.

Негатива рублю добавили также заявления помощника американского президента Джона Болтона о том, что США могут ввести санкции против банков из любой страны, которые будут оказывать финансовую поддержку «режиму Мадуро». Рынок приуныл, однако сегодня утром министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе поездки по странам Персидского залива назвал в интервью подобный подход неприемлемым. Так что рубль может положительно отреагировать на заявление российского министра.

Сегодняшние торги рублевыми парами могут начаться в небольшом плюсе. Наши ожидания на сегодня по паре доллар/рубль находятся в диапазоне 65,6-66,5 руб., а по паре евро/рубль остаются опять без изменений на уровне 74-75 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари


/ СИА /
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