Рынки взяли паузу после ралли

Сегодня азиатские фондовые площадки преимущественно корректируются вниз, а американские индексы закончили торги очередным снижением. Так индекс S&P 500 показал наибольшее внутридневное падение за последний месяц. Новости об успешных переговорах между США и Китаем уже заложены в ценах, поэтому инвесторы ожидают новых поводов для роста. Президент Д. Трамп обеспокоен ситуацией на фондовом рынке и настаивает на ускорении переговорного процесса.

Причиной негативной динамики американского рынка стала слабая статистика по торговле. Торговый дефицит в феврале достиг рекордного уровня за последние десять лет (-59,8 млрд. долл., ожидалось -57,9 млрд. долл.) несмотря на протекционистскую политику Д. Трампа. Совокупный дефицит за 2018г. вырос на 12,5% и составил 621 млрд. долл. Прочая статистика также показала замедление на рынке труда, хотя темпы прироста новых вакансий достаточно для снижения уровня безработицы. Payrolls в феврале увеличились всего на 183 тыс. после роста на 300 тыс. в январе. Более подробный отчет по рынку труда выйдет в пятницу.

В тоже время тема замедления мировой экономики остается на поверхности. ОЭСР понизила прогноз глобального роста в 2019г. с 3,5% до 3,3%. В фокусе экономистов негативные перспективы роста в Европе и Китае.

Сегодня внимание инвесторов будет связано с заседанием ЕЦБ на котором регулятор может значительно понизить свои прогнозы по инфляции и росту экономик в 2019г., что тем самым оправдает предоставление новых долгосрочных кредитов банкам (новый раунд программы TLTRO).

Российский рынок вчера смог преодолеть негативную тенденцию последних дней, индекс МосБиржи рывком приблизился к отметке в 2500 пунктов за счет роста ключевых «фишек». Сегодня ожидаем, что индекс МосБиржи способен протестировать уровень 2500 пунктов. Стабильная ситуация на рынке нефти выступит поддерживающим фактором, однако слабая динамика мировых рынков пока не позволяет перейти выше.

Роман Антонов, Промсвязьбанк