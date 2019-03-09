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Курсы валют ЦБ РФ на 9 марта: 65,9646 руб/доллар США и 74,5730 руб/евро

9 марта 2019
ЦБ РФ с 8 марта установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 65,9646 руб.
  • 1 евро - 74,5730 руб.
  • 10 китайских юаней - 98,3519 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1216 р. (0,18%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1572 р. (0,21%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2413 р. (0,25%).

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