Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 марта: 2 728,2100 руб/1 г золота и 32,0100/1 г серебра
9 марта 2019
ЦБ РФ с 8 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 728,2100 руб.
- 1 грамм серебра - 32,0100 руб.
- 1 грамм платины - 1 751,7900 руб.
- 1 грамм палладия - 3 272,4099 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
6,8301 р. (0,25%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0200 р. (0,06%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
7,3500 р. (0,42%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
75,8900 р. (2,37%).
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