Начало недели может пройти под знаком высокой волатильности

В преддверии длинных выходных российский фондовый рынок понес потери. Поводом к продажам в наших акциях выступила ситуация на западных площадках. Так, в Европе основные индексы к вечеру теряли в пределах 0,9%, а в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P500 снизились на 0,9% и 0,7% соответственно. Дополнительным негативным фактором для наших активов стало вечернее снижение рынка энергоносителей. Так, фьючерс на нефть марки Brent к нашему закрытию растерял рост первой половины дня, в ходе которого вплотную подходил к 67 долларам, вернувшись в район 66 долларов. В результате к 18.15 мск. индекс МосБиржи снизился на 0,6%, до 2479 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги Русала и Ленты, упавшие на 2,7% и 2,5% соответственно. Лучше рынка торговались Аэрофлот и Мегафон, прибавившие 1,5% и 1%. Российский фондовый рынок провел последние 16 сессии в рамках 2450 – 2500 пунктов. И пока не видно поводов для выхода из этого коридора. Отметим, что чем дольше длится данная консолидация, тем сильнее может быть выход, при пробое одной из ее границ. При этом, начало следующей недели на нашем рынке может пройти под знаком высокой волатильности, так как в понедельник наши активы будут отыгрывать блок статистики по рынку труда США, который будет опубликован 8 марта и может привести к существенному движению на внешних рынках.



На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,2%, поднявшись выше 66 рублей, евро, напротив, снизился на 0,3%, до 74,3 рубля. Отметим, что разнонаправленная динамика обусловлена движением пары EUR/USD на международном валютном рынке, упавшей 0,7%. При этом пара доллар/рубль пытается закрепиться над верхней границей консолидации 65,5 – 66, в которой провела предыдущие семь сессий. С технической точки зрения, это может стимулировать покупки в американской валюте и попытки продолжения роста. Однако, с фундаментальной точки зрения, при текущих ценах на нефть, рубль имеет потенциал к укреплению, что будет сдерживать активность «быков» в долларе.

Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка