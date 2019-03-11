Российский рынок находится под воздействием негативного внешнего фона

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В четверг российский рынок демонстрирует умеренное снижение на 0,5-1%. На следующей неделе ожидаю продолжение коррекции основных индексов. Диапазон по индексу МосБиржи: 2450-2490 п., по бенчмарку РТС: 1170-1190п.



Акции РУСАЛа теряют в стоимости больше 2% после выхода отчета о финансовых результатах. Однако стоит отметить, что несмотря на санкции, чистая прибыль увеличилась на 39% до в $1698 млн. Вероятно увеличение спроса на продукцию компании в текущем году, однако цены не будут поддерживаться санкционным давлением как в 2018 году. В связи с этим не стоит ожидать сильного роста финансовых результатов компании.



Внешний фон негативный. Азиатские индексы закрылись разнонаправленно, инвесторы теряют оптимизм по поводу быстрого разрешения торгового конфликта между США и КНР. Европейские фондовые площадки демонстрируют снижение после итогов заседания ЕЦБ.



В ходе заседания ЕЦБ было принято решение о возможном сохранении ставок на текущем уровне до конца года из-за замедления экономического роста в еврозоне. Не ожидаю повышения процентной ставки в текущем году в связи со слабыми макроданными Германии и Италии, составляющие около 40% экономики еврозоны. Евро по отношению к доллару слабеет на 0,68%. Ожидаю курс EUR/USD $1,12-1,13 в ближайшей перспективе.



Американский рынок теряет больше 0,5% в первые часы торговой сессии. Дальнейшее направление рынка будет задавать макростатистика, так как сезон отчетов завершается, а глобальные триггеры роста отсутствуют.



Рубль провел неделю в консолидации. Относительно дорогостоящая нефть, повышенный спрос на ОФЗ поддерживают российскую валюту на фоне увеличения валютных интервенций ЦБ и санкционного риска, которые сдерживают укрепление рубля. Ожидаю динамику пары USD/RUB в диапазоне 65,5-66,5 руб./$ за $1 на следующей неделе.



Нефть тестирует $66 за баррель после прогноза Morgan Stanley согласно которому спрос на нефть в Китае достигнет пикового уровня в 2025г., т.е. на 5-8 лет раньше, чем оценивают другие аналитики. Это связано со снижением спроса на автомобильное топливо на фоне падения китайского авторынка и развитием рынка электромобилей. Полагаю, коридор по нефти $65-$68 за баррель в краткосрочной перспективе. Курс пары EUR/RUB составит 74-75 руб./€ на следующей неделе.