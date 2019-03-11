Российский рынок остался предпразднично вялым

Рынок акций России в четверг снижается, несмотря на предыдущие попытки покупать и расти. Индекс МосБиржи к вечеру сегодняшнего торгового дня находится рядом с 2488 пунктов, краткосрочный торговый диапазон составляет 2465-2495 пунктов.

Инвесторы по-прежнему излишне мягко оценивают последовательно ухудшающийся внешний фон, это может позже сыграть с рынком злую шутку. Индекс РТС стабилен возле 1190 пунктов, выше подняться он не в состоянии, а снижаться как будто и не на чем.

Акции «Аэрофлота» сегодня остаются среди рыночных фаворитов. Бумага явно пытается выбраться из «боковика» 95,68-100 руб., и пока инвесторы настроены на слом канала.

Усиление позиций американской валюты пока слабо учитывается в рублевых парах. Это тоже временно: игнорировать уверенность доллара, не имея прочной опоры в противовес, не получится. Доллар США продолжает торговаться чуть ниже 66 руб., для реализации направленного движения ему нужно закрепиться выше 66,15 руб.

Евро отступает из-за провала на мировом валютном рынке – после того, как ЕЦБ объявил о намерении держать ставку низкой весь 2019 год и запустить программу TLTRO, шансов на стабильность у евровалюты не осталось. Пара евро/рубль к вечеру отступила в область 74,20 руб., ближайшая поддержка стоит на уровне 74,00 руб.

Впереди у российской секции три выходных дня. За это время США успеют выпустить блок статистики по рынку труда в феврале и, может быть, приблизиться к завершению процесса переговоров по торговому соглашению с Китаем.

Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари