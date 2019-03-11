Премьера «Капитан Марвел»: чего ожидать инвесторам

Вадим Меркулов, начальник аналитического управления ИК «Фридом Финанс»:

7 марта в прокат выходит картина «Капитан Марвел» от Marvel Studios, которая принадлежит Disney. На американском аналоге Кинопоиска IMDb рейтинг Marvel — 6 из 10, что говорит о посредственном восприятии фильмов студии. Однако Marvel Studios зарекомендовала себя как производитель высококачественной продукции, поэтому, несмотря на средний рейтинг, мировые сборы фильма превысят $500 млн. В конце марта Disney выпустит в прокат фильм «Дамбо», но выручка от этой картины будет частично отражена в отчетности за первый квартал, а частично войдет в результаты второго.

Следующий квартал начнется с последней части «Войны бесконечности», которая соберет более $1 млрд в течение первого месяца проката, а закончится премьерой «Аладдина» и «Истории игрушек-4», у которых потенциально огромная платежеспособная аудитория всех возрастов. Таким образом, Disney соберет практически всю кассу до конца июня, что для инвестора означает хорошую возможность заработать, поскольку акции медиагиганта три месяца находятся в легком минусе (-2,55%). Целевая цена по Disney — $126 до конца 2019 года.