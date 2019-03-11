Рубль попытается отыграть часть потерь в начале торгов

Закрытие предыдущей сессии:

Пара USD/RUB: 66,28 (+0,46%)

Пара EUR/RUB: 74,14 (-0,59%)

В деталях:

В пятницу МосБиржа была закрыта в связи с празднованием 8 марта, поэтому российская валюта пропустила последний торговый день минувшей недели, завершив торги четверга на минимуме с 19 февраля. Доллар на Московской бирже преодолел уровень 66 и остановился вблизи отметки 66,3. Это совпало со всеобщим трендом на рост американской валюты в четверг. Аналогичную динамику продемонстрировали южноафриканский ранд, бразильский реал и мексиканский песо. Основным катализатором роста доллара стала неожиданно мягкая риторика прошедшего заседания ЕЦБ, в рамках которого Марио Драги объявил о новых стимулах.

Рынок сфокусировался на слабых прогнозах по инфляции и экономическому росту в Еврозоне, что привело к глобальному выходу из рисковых активов. Падение евро, франка и фунта в свою очередь стало естественной реакцией на значительное смещение сроков перехода европейских Центробанков к нормализации монетарной политики. В пятницу на международном валютном рынке доллар преимущественно корректировался вниз после резкого импульса роста. Всплеск, вызванный заседанием ЕЦБ затухал. В то же время, была опубликована противоречивая статистика по рынку труда США. Прирост новых рабочих мест оказался в 9 раз ниже прогнозов, при том, что остальные данные вышли явно позитивными.

Сырьевые активы слабо отреагировали на бегство из рисковых валют. Цены на нефть к вечеру пятницы практически ликвидировали внутридневную просадку. Рубль сегодня скорее всего будет преимущественно реагировать на динамику валют EM в целом и на аппетит инвесторов к локальным активам.

Пара USDRUB пробила промежуточное сопротивление на уровне 66 и вышла из узкого торгового диапазона 66-65,5. Ближайшая серьезная цель находится в районе верхней границы диапазона 67-65,5. Однако сегодня в первой половине дня рост доллара, вероятно, приостановится. Рубль может слегка укрепиться, отыгрывая пятничный отскок валют EM к доллару. Возможно тестирование отметки 66 сверху. Если валютная пара закрепится выше данного уровня, вероятность похода к 67 возрастет, особенно учитывая санкционные риски и рост покупок валюты со стороны ЦБ.

Индекс доллара в четверг повторил максимум 1,5 лет, установленный в декабре 2018 г. В пятницу индекс немного скорректировался, но продолжает оставаться вблизи максимумов за 3 месяца. Евро и франк немного сократили падение в конце недели. Явным аутсайдером выглядит британский фунт, оказавшийся под двойным давлением: во-первых, со стороны слабых экономических прогнозов ЕС, во-вторых, из-за приближения нового голосования по Brexit, которое по мнению ряда аналитиков вновь провалится. Не исключено, что на предстоящей неделе индекс доллара попытается вернуться к сопротивлению 97,7. В случае пробоя этого уровня у индекса откроется значительный потенциал роста.

Индекс RGBI в четверг немного подрос. Однако весь позитив продолжает концентрироваться на ближнем участке кривой, что говорит об отсутствии значимого интереса со стороны нерезидентов. На фондовом рынке неделя завершилась распродажами, которые, несомненно, оказали давление на российскую валюту.

Гайворонский Сергей, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер»