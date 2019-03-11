Валютная пара EUR/USD: покупатели держат курс к трендовой линии на 1,1258

В пятницу, 8 марта, торги по евро завершились ростом. Евро восстанавливался к доллару на всех сессиях. После выхода противоречивых данных по американскому рынку труда рост котировок ускорился до 1,1246.

В США в феврале в несельскохозяйственном секторе было создано 20 тыс. новых рабочих мест. Доллар оказался под давлением после публикации данных, так как рынок ожидал показатель на отметке 180 тыс. Участники рынка на данные отреагировали продажами доллара. Падение индекса доллара было сглажено другими показателями.

Показатели за декабрь и январь были пересмотрены в сторону увеличения на 12 тыс. Декабрьское значение пересмотрено на 5 тыс., январское – на 7 тыс. Безработица в США сократилась с 3,9% до 3,8%. Средняя почасовая зарплата поднялась за месяц с 0,1% до 0,4% (прогноз был +0,3%).

В пятницу в России был выходной день, поэтому я наблюдал за рынком со стороны. На момент написания обзора евро стоит 1,1239. Цена развернулась вверх и достигла балансовой линии. На часовом таймфрейме рынок сбалансирован. Цена готова отклониться от неё.

Учитывая, что экономический календарь пустой, а в пятницу ценовые колебания были слабыми, то по прогнозу жду дальнейшего восстановления до трендовой линии. По моему прогнозу цена должна встретиться с трендовой линией на уровне 1,1258 в середине дня. Считаю, что для продолжения роста нужна коррекция до 1,1209. От трендовой линии стоит ожидать новой волны продаж евро.

В 10:00 мск Германия опубликовала данные по промышленному производству и сальдо баланса внешней торговли за январь.

В 15:30 мск в США выйдет отчет по изменению объема розничной торговли за январь.

В 16:00 мск с речью выступит член комитета по денежной политике Банка Англии Джонатан Хаскел.

Владислав Антонов, аналитик информационно-аналитического центра Альпари