Российский рынок будет осторожен после длинных выходных

В пятницу 8 марта торговые площадки в России были закрыты в связи с выходным днем, а в четверг фондовый рынок снизился. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,70%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля к доллару снизился сильнее, на 1,00%. Среди лидеров снижения – «Русал» (-3,08%) и «Лента» (-2,76%). В пятницу, когда Московская биржа была закрыта, большинство мировых фондовых индексов снизилось. В частности, американский Dow 30 снизился на 0,09%. Зато утром понедельника большинство рынков стран АТР росло на 0,3-1,4%, за исключением австралийского ASX, который снижался на 0,4%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром около 2752 пунктов, вблизи уровней закрытия предыдущего торгового дня. Учитывая пятничное снижение мировых рынков и их восстановление в Азии утром понедельника, российский фондовый рынок может открыться вблизи уровней закрытия четверга. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2450-2500 пунктов, по индексу РТС — 1170-1190 пунктов. Сегодня «Полиметалл» опубликует финансовую отчетность за прошлый год, а «Черкизово» - производственные результаты за февраль текущего.

После принятого в четверг решения ЕЦБ оставить ставку на нулевом уровне до конца текущего года и продлить накачку банков деньгами до марта следующего года, пара EURUSD обвалилась до 1,1175 – минимума с июня 2017 года. В результате валюты изменились в четверг к рублю разнонаправленно. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подорожал до 66,2825 руб. (+30,25 коп.), а европейская валюта снизилась до 74,1400 руб. (-44 коп.). По итогам пятницы и утренних торгов понедельника пара EUR/USD частично восстановилась до 1,1240. На этом фоне можно ожидать, что на открытии сегодняшних торгов евро подрастет, а доллар, напротив, снизится. Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 65,6-66,9 руб., для европейской валюты — 73,4-74,9 руб.

Утром понедельника цены на черное золото еще немного подросли и находились вблизи $65,9 за бочку. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для нефти сорта Brent составляет $65,2-$66,5 за баррель.

Вадим Иосуб, старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари