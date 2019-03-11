Рубль воспользовался изменением прогноза ЕЦБ для роста к евро, но отступил перед натиском доллара

В предпраздничный четверг, 7 марта, рубль показал очень неоднозначную динамику к мировым валютам. Доллар рос, евро пикировало вниз. К моменту окончания торгов курс доллара США расчётами «на завтра» мощно вырос на 30 коп. (+0,46%), до 66,28 руб., а курс евро ушел в противоположном направлении и понизился на 44 коп. (-0,6%), до 74,14 руб.

Такая неоднозначная динамика мировых резервных валют объясняется снижением прогнозов по экономическому росту и инфляции в еврозоне Европейским центральным банком. Согласно новому прогнозу европейского регулятора, в 2019 году ВВП еврозоны вырастет всего на 1,1% вместо ожидаемых ранее 1,7%, а инфляция в текущем году увеличится всего на 1,2%. Эти заявления, обнародованные 7 марта главой ЕЦБ Марио Драги, торпедировали единую европейскую валюту, что сказалось и на курсе евро к рублю. А 8 марта в США вышли данные по рынку труда за февраль. Несмотря на то, что количество рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства в феврале, в итоге разошлось с прогнозом рынка в разы и составило всего 20 тыс., данные по динамике безработицы оказались значительно лучше ожиданий рынка –в США за февраль безработица сократилась с 4% до 3,8% трудоспособного населения, что обрадовало рынок.

В четверг 7 марта цена барреля нефти марки Brent выросла на 0,3% до $66,08, а 8 марта нефть уже подешевела на 0,53% до $65,73 за баррель. Министр нефти Кувейта заявил, что текущий коридор цен на нефть в $60-70 за баррель оптимально балансирует интересы производителей и потребителей. Напомним, что еще в 2018 году президент России Владимир Путин называл оптимальным для нефтяного рынка в целом и для России примерно такой же ценовой коридор. На сегодняшних торгах с утра нефть марки Brent дорожает на 0,18%.

Полагаем, что сегодня торги по рублевым парам могут открыться разнонаправленно. Пара доллар/рубль, по нашему прогнозу, проведет торги в диапазоне 66-67 руб., а пара евро/рубль снова останется в коридоре 74-75 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари