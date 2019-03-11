Комментарии

Ростелеком 12 марта опубликует отчетность за IV квартал 2018г. по МСФО Ростелеком завтра, 12 марта, опубликует отчетность за IV квартал 2018г. по МСФО. «Мы ожидаем, что результаты Ростелекома за IV квартал 2018 г. продолжат демонстрировать позитивные тенденции последних кварталов, отражающие успешное изменение структуры бизнеса и быстрый рост новых источников выручки, – комментируют аналитики Уралсиб Кэпитал. – В ближайшее время важным фактором для котировок акций Ростелекома также будет обсуждение получения контроля в Т2 РТК Холдинг (Tele2) и возможных условий такой сделки. Мы сохраняем рекомендацию «держать» обыкновенные акции Ростелекома».

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